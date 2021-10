Environnement : Le pape appelle la COP26 à agir «avec urgence»

Au cours d’une rencontre entre scientifiques et religieux au Vatican, le pape François a rappelé la nécessité d’agir pour le climat «et à offrir ainsi un espoir concret aux générations futures».

Le pape François a appelé lundi la COP26 sur le climat à agir «avec urgence pour offrir des réponses efficaces à la crise écologique sans précédent». «La COP26 de Glasgow est appelée avec urgence à offrir des réponses efficaces à la crise écologique sans précédent et à la crise des valeurs que nous vivons et à offrir ainsi un espoir concret aux générations futures», a-t-il dit.

Le pape a prononcé son discours au cours d’une rencontre organisée au Vatican sur le thème «La foi et la science: vers la COP26», à laquelle participaient des scientifiques et religieux du monde entier et qui s’achèvera par la signature d’un appel adressé aux participants à la 26e conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP26), qui se déroulera à Glasgow (Écosse, Royaume-Uni) du 31 octobre au 12 novembre.

À moins d’un mois de cette conférence, les dirigeants de la planète sont pressés de toutes parts d’agir vite et fort pour brider un réchauffement «catastrophique», mais entre crise du Covid-19 et colère des plus vulnérables, les négociations s’annoncent houleuses.

«Appel urgent»

Le pape François dénonce régulièrement les comportements néfastes pour l’environnement, «les racines des conflits: l’avidité, l’indifférence, l’ignorance, la peur, l’injustice, l’insécurité et la violence». «Ce sont ces mêmes racines des conflits qui provoquent les graves blessures que nous infligeons à l’environnement comme les changements climatiques, la désertification, la pollution, la perte de biodiversité», a assuré le pape.

Nos abus, notre guerre contre le climat, affectent les plus pauvres d’entre nous. Justin Welby, chef spirituel des anglicans

«Au cours des 100 dernières années nous avons déclaré la guerre à la Création», a déploré pour sa part l’archevêque de Canterbury (Royaume-Uni) Justin Welby, chef spirituel des anglicans. «Nos abus, notre guerre contre le climat, affectent les plus pauvres d’entre nous», a-t-il poursuivi, appelant à «un pèlerinage vers une économie propre», décarbonée et utilisant bien plus les énergies renouvelables.

Il y a un mois déjà, le pape François, Mgr Welby et le chef de l’Église orthodoxe, le patriarche Bartholomée, avaient lancé un «appel urgent» dans lequel ils «exhortent chacun, quelles que soient ses croyances ou vision du monde, à s’efforcer d’écouter le cri de la Terre».