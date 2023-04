Fête de Pâques: Le pape condamne les «pierres d’achoppement» à la paix

Comme en 2022, son message a accordé une place particulière à la guerre en Ukraine. «Réconforte les blessés et ceux qui ont perdu des proches à cause de la guerre et fais que les prisonniers puissent retourner sains et saufs dans leurs familles», a-t-il déclaré, appelant la communauté internationale à «mettre fin à cette guerre et à tous les conflits qui ensanglantent le monde».

Citant une vingtaine de pays, le chef du 1,3 milliard de catholiques a notamment évoqué «le Liban qui est encore en recherche de stabilité et d’unité», la Tunisie et ses «problèmes sociaux et économiques», la «grave crise sociopolitique et humanitaire» en Haïti et les «victimes du terrorisme international» au Burkina Faso, au Mali, au Mozambique et au Nigeria. Il a aussi eu une pensée pour les victimes du séisme survenu en février en Turquie et en Syrie, qui a fait plus de 56’000 morts et des dégâts évalués à plus de cent milliards de francs.