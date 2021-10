Vatican : Le pape est un «homme vraiment respectable», dit Joe Biden

Lors de sa conférence de presse à l’issue du G20, le président américain a rendu un hommage appuyé au souverain pontife qu’il a rencontré cette semaine.

«Il n’en a pas seulement parlé de manière générale. Il savait des choses sur lui. Il savait ce qu’il avait fait. Il savait qui il était. Il savait où il avait étudié (…) Cela a eu un grand effet cathartique sur ses enfants et ma femme et ma famille. Cela a signifié beaucoup», s’est remémoré le président.

Le pape François «représente tout ce que j’ai appris sur le catholicisme quand j’étais un enfant et que j’allais à l’école». «C’est un homme vraiment respectable et nous restons en contact», a-t-il conclu.

Avant l’ouverture du sommet du G20, Joe Biden, deuxième président catholique des États-Unis après Kennedy, a eu vendredi un long entretien avec le pape. Le tête-à-tête, auquel la presse n’a eu aucun accès, a duré plus d’une heure selon le Vatican et la Maison-Blanche. Plus longtemps que de précédents entretiens entre un pape et un président américain.