Pédocriminalité – Le pape exprime sa «honte» après le rapport Sauvé

L’épiscopat va mettre une aide financière en place

«J’espère qu’un certain nombre de fidèles voudront bien nous aider à faire cela», a déclaré le président de la CEF. L’enjeu c’est que l’ensemble des fidèles se sentent concernés, pas coupables (…) mais nous portons ensemble (…) la responsabilité de ces personnes, de leur apporter toute l’aide nécessaire», a-t-il dit. Les conclusions du rapport de la commission Sauvé ont été perçues comme un constat «accablant» accueilli avec «honte» et «effroi» par la Conférence des évêques. «Nous n’avons pas su entendre cette souffrance, l’Église dans son ensemble n’a pas senti, pressenti cette masse de souffrance.», a estimé Eric de Moulins-Beaufort, président du CEF et archevêque de Reims. Par ailleurs, il a déclaré que la confession devait rester «secrète» car elle couvrait un «espace de parole libre». «Le secret de la confession s’impose à nous et en cela il est plus fort que les lois de la République», a-t-il ajouté.