Slovaquie - Le pape exprime sa «honte» du passé devant les juifs slovaques

Une fraternité post-pandémie

S’exprimant lundi matin devant les autorités politiques et civiles de ce pays de 5,4 millions d’habitants, le pape a aussi prôné «une fraternité» dépassant les frontières dans une Europe qui doit désormais relancer son économie affaiblie par la pandémie, grâce à des plans de relance. La Slovaquie avait enregistré en début d’année les taux de contagion et de mortalité au Covid-19 par habitant les plus élevés du monde et comptabilise plus de 12’000 morts.