Église catholique : Le pape François annonce une Année de la famille

Lors de son homélie dominicale, le souverain pontife a annoncé que l’année qui commencera à la Saint-Joseph en mars 2021 sera consacrée à la place de la famille dans l’Église ainsi qu’à l’accompagnement des couples vers le mariage.

«S’il te plaît, merci, pardon»

Le Dicastère (ministère, NDLR) pour les laïcs, la famille et la vie a publié 12 propositions que les paroisses et les diocèses seront chargés de mettre en oeuvre. Il s’agit notamment de renforcer «la pastorale de la préparation au mariage», de mieux aider les couples après leur union et dans l’éducation de leurs enfants, de créer des cercles de réflexion et de paroles sur «la beauté et les difficultés de la vie familiale», enfin de soutenir les couples en crise et «les familles blessées».