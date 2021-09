Religion : Le pape François attendu en Hongrie

L’évêque de Rome doit célébrer la messe de clôture d’un grand congrès international religieux à Budapest puis rencontrer le premier ministre Viktor Orban.

Le chef du 1,3 milliard de catholiques aura une entrevue d’une trentaine de minutes – dans le Musée des Beaux-Arts de Budapest – avec le premier ministre hongrois, mais aussi en présence du président Janos Ader et deux des plus hauts responsables de la Curie romaine. Connu pour son franc-parler, François abordera-t-il à huis clos les sujets qui lui tiennent à cœur comme la question des migrants et la tolérance envers les LGBT+, véritables pierres d’achoppement avec Viktor Orban?