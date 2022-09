Vatican: le pape prend le contrôle de l’Ordre de Malte

Vatican : Le pape François prend le contrôle de l’Ordre de Malte

Après plusieurs années de litiges, le pape François a pris samedi le contrôle de l’Ordre de Malte en annulant ses organes de direction et en nommant un Conseil souverain provisoire. Dans un décret publié par le Vatican, le souverain pontife annonce avoir promulgué la «nouvelle Charte constitutionnelle» de l’Ordre et son «entrée en vigueur immédiate».

L’Ordre de Malte, fondé à Jérusalem et reconnu par le pape en 1113, est à la fois un insolite État sans territoire basé à Rome, un ordre religieux et une puissante organisation caritative. Il compte aujourd’hui 13’500 chevaliers, dont une cinquantaine de religieux, qui s’occupent de l’œuvre hospitalière et humanitaire de l’Ordre avec plus de 100’000 employés ou bénévoles présents dans 120 pays.