Vatican: Le pape François quittera l’hôpital demain

«Le personnel médical informe que le pape François s’est bien reposé pendant la nuit. L’évolution clinique se poursuit régulièrement. Les analyses de sang sont normales», a-t-il ajouté. Jeudi matin, le pape s’est rendu dans le service d’oncologie pédiatrique et de neurochirurgie infantile au chevet de jeunes patients, dont certains lui avaient adressé des lettres, dessins et messages de prompt rétablissement. Sur des photos publiées par le Vatican, on voit Jorge Bergoglio dans un fauteuil roulant saluer les patients et le personnel dans les couloirs de l’hôpital.