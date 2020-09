Rome : Le pape François reprend les clefs des coffres du Vatican

Le souverain pontife prend le taureau par les cornes pour réformer les finances du Vatican, embourbé dans plusieurs scandales.

En 2013, l’Argentin Jorge Bergoglio avait été élu pape pour en finir avec les budgets éclatés et sans contrôle au sein des nombreuses administrations du Saint-Siège, souvent dirigées par des prélats piètres gestionnaires.

«Nettoyer le sphinx d’Egypte»

«Si le pape me demande +avons nous l’argent pour payer les salaires+, je dois pouvoir lui donner une réponse précise. J’ai besoin de savoir immédiatement quelle est la disponibilité économique du Saint-Siège, sans devoir faire le tour de tous les dicastères» (ministères), a expliqué mardi son président, l’évêque italien Nunzio Galantino, au journal Corriere della Sera.

«Le système de contrôle des opérations financières était insuffisant: nous y travaillons depuis sept ans», souligne le cardinal Oscar Maradiaga, coordinateur d’un groupe de six cardinaux (C6) conseillant le pape sur ses réformes économiques. Le plus grand obstacle rencontré? «Des ennemis internes», assène le Hondurien dans La Stampa.

«Geste napoléonien»

Changer la méthode, les hommes aussi: le pape fait le ménage au plus haut de la hiérarchie pontificale.

L’un des cardinaux les plus en vue, l’Italien Angelo Becciu, ancien numéro deux de la Secrétairerie d’Etat, a été poussé à la démission par François qui l’a reçu durant une vingtaine de minutes pour lui signifier qu’il était indigne de sa confiance car soupçonné de «détournement de fonds» par des enquêteurs.

«Faire un exemple»

La justice vaticane devrait préciser rapidement tous les chefs d’accusation pesant contre lui, ainsi que contre six autres employés suspendus du Vatican, dans le cadre d’une enquête sur l’acquisition douteuse par le Saint-Siège d’un immeuble de luxe à Londres.

Le prélat italien, qui défend cet investissement et clame son innocence, est aussi soupçonné d’avoir fait profiter ses trois frères des deniers de l’Eglise.

Retour triomphant du cardinal Pell

Le Vatican a aussi dévoilé début juin une loi encadrant les appels d’offres pour ses dépenses internes, du jamais vu destiné à prévenir d’autres scandales de corruption et l’attribution bien ancrée de contrats à des amis ou parents.

Le tour de vis du pape François passe aussi par des nominations. Voici un an, il avait choisi comme président du Tribunal du Vatican Giuseppe Pignaton, un grand spécialiste italien de la lutte anti-mafia.

Ce resserrement est d’autant plus nécessaire que le Vatican s’enfonce toujours plus dans le rouge, frappé par la pandémie du coronavirus qui le prive des revenus habituels de ses célèbres musées et limite les grandes collectes de dons auprès des fidèles.