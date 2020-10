Vivre ensemble : Le pape François rêve d’une Europe «sainement laïque»

Face à la pandémie, le pape argentin appelle à l’unité. Il rêve d’«une terre où la dignité de chacun soit respectée», a-t-il écrit dans une lettre publiée mardi.

«Je rêve d’une Europe solidaire et généreuse. Un lieu accueillant et hospitalier, où la charité vainc toute forme d’indifférence et d’égoïsme», a déclaré François.

Le pape François a assuré dans une lettre rendue publique mardi rêver d’une Europe «sainement laïque» et «solidaire et généreuse» alors que l’épidémie de Covid-19 qui frappe le vieux continent pousse certains vers l’isolement.

«Je rêve d’une Europe sainement laïque, où Dieu et César», c’est-à-dire l’Eglise et les gouvernements nationaux, «soient distincts mais pas opposés», a-t-il écrit dans cette lettre adressée à son numéro 2, le cardinal-secrétaire d’Etat Pietro Parolin.

Appel à l’unité

«Je rêve d’une Europe solidaire et généreuse. Un lieu accueillant et hospitalier, où la charité – qui est la suprême vertu chrétienne – vainc toute forme d’indifférence et d’égoïsme, poursuit le pape argentin. L’originalité européenne réside avant tout dans sa conception de l’homme et de la réalité; dans sa capacité d’initiative et dans sa solidarité active. Je rêve alors d’une Europe amie de la personne et des personnes. Une terre où la dignité de chacun soit respectée».