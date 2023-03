Rome: Le pape François va mieux et a «repris le travail»

Le pape François, hospitalisé depuis mercredi à Rome pour une infection respiratoire, va mieux et «a repris le travail», a annoncé jeudi le Vatican. L’état de santé du pape âgé de 86 ans «s’améliore progressivement et les traitements prévus se poursuivent. Ce matin après le petit déjeuner, il a lu quelques journaux et a repris le travail», a indiqué dans un communiqué le porte-parole du Saint-Siège, Matteo Bruni.