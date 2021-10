Vatican : Le pape Jean Paul Ier, qui a régné 33 jours, sera béatifié

Le dernier pape italien était mort peu après son élection en 1978. Un assassinat avait été soupçonné. Il sera béatifié en raison d’un miracle survenu en 2011.

Le pape François a reconnu mercredi un miracle attribué à Jean Paul Ier, dont le pontificat fut l’un des plus courts de l’histoire avec seulement 33 jours en 1978, et qui sera donc prochainement béatifié. «Au cours de l’audience accordée au cardinal Marcello Semeraro, préfet de la Congrégation pour la cause des saints», le pape a autorisé cette congrégation à promulguer «les décrets concernant le miracle attribué à l’intercession du vénérable serviteur de Dieu» Jean Paul Ier, indique un communiqué du Vatican.

Assassinat?

Jean-Paul Ier, surnommé «le pape bon» ou «le pape au sourire», a été le dernier pape italien et l’un des plus éphémères. Elu en août 1978 à l’âge de 65 ans, il est décédé 33 jours et six heures plus tard, apparemment des suites d’un infarctus. Aucune autopsie n’a cependant été menée pour confirmer les causes de sa mort.