Vatican : Le pape nomme pour la première fois une femme à la tête du gouvernorat

Sœur Raffaella Petrini supervisera les opérations administratives, notamment les musées du Vatican, la poste et la police. Elle devient ainsi la femme la plus haut placée du Vatican.

Vatican Media/Handout via REUTERS

Sœur Raffaella Petrini (à gauche) sera chargée de superviser les opérations administratives, notamment les musées du Vatican, la poste et la police.

Le pape François a nommé jeudi la première femme à la tête du gouvernorat du Vatican, la sœur franciscaine Raffaella Petrini, poursuivant ainsi sa volonté de parvenir à une plus grande égalité des sexes dans l’Église. Selon le journal en ligne «National Catholic Reporter», ce rôle est traditionnellement occupé par un évêque.

En tant que secrétaire générale du gouvernorat, cette religieuse italienne de 52 ans sera chargée de superviser les opérations administratives, notamment les musées du Vatican, la poste et la police. Elle devient ainsi la femme la plus haut placée dans le plus petit État du monde.