Vatican : Le pape «plein de gratitude» après son voyage en Irak

Mercredi, le pape François a évoqué son passage en Irak, estimant que le «peuple irakien a le droit de vivre en paix».

«C’est toujours la guerre, ce monstre»

Et tout ce patrimoine a été détruit par la guerre, a regretté le souverain pontife, dénonçant les ventes d’armes dans le monde. «C’est toujours la guerre, ce monstre qui avec le changement des époques se transforme et continue de dévorer l’humanité», a déploré François, invitant à «ne pas répondre aux armes par d’autres armes». «La réponse est la fraternité», a-t-il assuré.

François est rentré lundi à Rome après sa visite de trois jours en Irak, la première d’un souverain pontife dans ce pays régulièrement secoué par des violences. Il a sillonné le pays en allant à Bagdad, Mossoul et Qaraqosh, dans le Nord supplicié par les jihadistes. Il a porté la cause de l’une des communautés chrétiennes les plus anciennes, mais aussi l’une des plus dispersées dans le monde, jusque devant le grand ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité chiite du pays.