Vatican : Le pape réduit les salaires des cardinaux

Le pape François a décidé mercredi de couper les salaires des cardinaux et des prélats afin d’assainir les finances du Saint-Siège que la pandémie de Covid-19 a contribué à dégrader.

5’000 euros de salaire mensuel

François explique sa décision par le déficit du Saint-Siège, l’organe administratif de l’Église catholique, qui a été exacerbé ces dernières années par la pandémie de coronavirus. «Bien que le Saint-Siège et l’État de la Cité du Vatican soient adéquatement capitalisés, il est nécessaire d’assurer la durabilité et l’équilibre entre les recettes et les dépenses dans la gestion économique et financière actuelle», a écrit le pape.