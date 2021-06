Abus sexuels : Le pape refuse la démission de l’archevêque de Munich

«Continue comme tu le proposes, mais comme archevêque de Munich»: le pape François rejette la démission du cardinal allemand Reinhard Marx.

«Cher frère, merci pour ton courage. C’est un courage chrétien qui n’a pas peur d’être humilié face à la terrible réalité du péché», commente le pape dans cette lettre publiée en allemand et en espagnol. «Assumer la crise, personnellement et communautairement, est la seule voie fructueuse», ajoute François. Pour lui, toute «l’Eglise est en crise à cause de l’affaire des abus» et «la politique de l’autruche ne mène nulle part».