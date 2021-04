Église : Le pape renforce l’arsenal anticorruption du Vatican

Le pape François a promulgué de nouvelles règles afin de lutter contre la corruption des hauts cadres de l’Église.

Possibilité de licenciement

Il demande à tous ceux qui exercent de hautes fonctions administratives et juridictionnelles au sein du Saint-Siège – des prélats et des laïcs – de signer une déclaration assurant qu’ils n’ont pas fait l’objet de condamnations, ne sont pas ciblés par un procès ou une enquête pénale pour corruption, fraude, terrorisme, blanchiment d’argent, exploitation de mineurs, ou encore évasion fiscale.

Ces personnes ne pourront pas non plus détenir d’argent liquide ou d’investissements dans des pays à haut risque de blanchiment d’argent ou des paradis fiscaux. Seront interdites également des participations dans des entreprises qui opèrent «contre la doctrine sociale de l’Église». En cas de déclaration mensongère, le Saint-Siège pourra licencier l’employé et demander des dommages et intérêts.