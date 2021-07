Italie : Le pape salue les fidèles depuis un balcon de son hôpital

En convalescence après une opération du côlon, le souverain pontife a donné la prière de l’Angelus depuis une clinique de Rome dimanche.

«Je veux exprimer ma reconnaissance et mon encouragement aux médecins et aux soignants. Ils travaillent tant!» a déclaré dimanche le pape François.

«Merci du fond du coeur»

«Je veux exprimer ma reconnaissance et mon encouragement aux médecins et à tous les employés des services de santé et au personnel de cet hôpital et d’autres hôpitaux. Ils travaillent tant!", a poursuivi François, en saluant sur son balcon trois enfants malades soignés à l’hôpital universitaire.