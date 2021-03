Vatican : Le pape s’attaque aux délinquants en col blanc

François appelle à renforcer la coopération internationale afin de lutter contre la délinquance financière. La justice vaticane est accusée de «lenteurs».

François a rappelé que le Vatican a engagé depuis plusieurs années la mise en conformité de son système judiciaire avec les «bonnes pratiques» internationales en matière de répression des délits financiers. Cette entreprise va «s’intensifier pour faciliter et accélérer la coopération internationale entre les services d’investigation du Vatican et les institutions homologues des autres nations», a-t-il précisé.

«Il apparaît désormais urgent d’identifier et d’introduire, sous forme de règles spécifiques ou de protocoles d’accord, de nouvelles formes de coopération plus incisives, comme le demandent les organismes de surveillance des marchés financiers au niveau international», a ajouté le souverain pontife.

Système judiciaire lent

Dans cette affaire, un ex-président de l’Institut pour les oeuvres de religion -IOR, nom officiel de la banque du Vatican- et un avocat ont été condamnés à près de neuf ans de prison pour blanchiment et de détournements de fonds.

Scandale immobilier

«Signe tangible d’une évolution du système» judiciaire pontifical en matière de lutte contre les délits économiques, le Vatican a reçu six commissions rogatoires de pays étrangers (d’Italie, de l’État de Sao Paolo au Brésil et de Pologne), en a transmis 13 (à l’Italie, à la Grande-Bretagne, à la Slovénie et à Jersey) et a ordonné la saisie de 105 millions d’euros au total, a détaillé le magistrat.