«Sacrifice extraordinaire» : Le pape va faire payer un loyer à ses cardinaux

Le pape François a décidé de mettre fin aux avantages immobiliers dont bénéficiaient jusqu’ici cardinaux et hauts fonctionnaires du Saint-Siège, notamment leur exemption de loyer, a rapporté mercredi le site d’informations officiel du Vatican .

Payer les prix du marché

En vertu de cette décision papale, les dirigeants et responsables du Saint-Siège sont appelés à faire un «sacrifice» face aux contraintes économiques en payant les prix du marché pour leurs appartements, selon Vatican News, alors que les cardinaux vivant dans des appartements du Vatican étaient jusqu’ici exemptés de loyer. Sont notamment concernés les chefs, deuxièmes et troisièmes niveaux des responsables des dicastères, équivalents au Vatican des ministères. Cette décision a été prise «pour faire face aux engagements croissants» de l’Eglise, «dans un contexte économique, comme celui d’aujourd’hui, d’une gravité particulière», selon le texte. Il insiste sur la nécessité «pour tous de faire un sacrifice extraordinaire pour allouer plus de ressources à la mission du Saint-Siège».