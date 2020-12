Australie : Le papier cadeau ne suffisant pas, elle affronte un python à mains nues

Une mère de famille a sauvé la vie de son petit chien, victime d’une attaque de serpent, vendredi dans le Queensland.

«C’était la panique, alors j’ai couru et quand je suis arrivée au bout du patio, je me suis figée et j’ai hurlé», raconte l’habitante à WIN News. Dans un premier temps, l’Australienne a essayé de frapper le serpent avec un rouleau de papier cadeau, en vain. Réalisant que le reptile n’était pas impressionné pour un sou, Michelle s’est résolue empoigner le problème à mains nues. Elle a jeté le python au loin et immédiatement soigné les blessures de son petit chien.