Cigarettes – Le paquet à 15 euros, la solution irlandaise intéresse aussi en Suisse

Une initiative populaire prévue pour février 2022 et des années de discussions au Parlement: le tabac fait débat en Suisse, débat articulé autour de la publicité et de la protection des mineurs. Or un point n’est que peu abordé: celui du prix. Et c’est bien dommage, disent les milieux de la prévention. Jeudi 14 octobre, l’Association suisse pour la prévention du tabagisme invitait à regarder hors de nos frontières: «En Irlande, les cigarettes vont coûter 15 euros en 2022», dit-elle en titre de son communiqué.