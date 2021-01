Le Grand Conseil s’est prononcé en faveur du programme d’aide aux entreprises proposé par le Conseil d’Etat. Ce plan, d’un coût de 250 millions, simplifie le dispositif de soutien en définissant trois catégories de bénéficiaires, comme l’avait expliqué la conseillère d’Etat Nathalie Fontanet, lors de la présentation du projet de loi, le 20 janvier : l es entreprises fermées depuis plus de 40 jours, celles dont le chiffre d’affaires a baissé de plus de 40% en un an, et enfin celles qui ont subi une perte entre 25% et 40% de leur chiffre d’affaires. Comme l’indique la «Tribune de Genève» , cette dernière catégorie est une spécificité cantonale et prévoit la prise en charge des frais fixes, une aide évaluée à une quinzaine de millions et financée à fonds perdu. Le projet de loi pour valider l’ensemble du paquet d’aide a été accepté vendredi par 77 oui, 10 non et 6 abstentions.