Paquet ficelé

Pas de plan B

Pour aller au bout de leur démarche, les opposants ont lancé, avec succès, une initiative visant également à créer une zone piétonne plus large dans le même périmètre. Pour eux, nul besoin de parking en échange, bien au contraire. «Cela se fera sans les nuisances de travaux et plus rapidement en cas de refus de clé-de-Rive», estime Delphine Wuest. Une possibilité à laquelle ne croit pas Maxime Provini pour qui, si on refuse un projet discuté depuis dix ans, «il faudra tout recommencer. Il y en aura pour des années». Et de rappeler la votation de 1998. A l’époque, les Genevois avaient dit non à un réaménagement de la place De Neuve et à la construction d’un ouvrage souterrain de stationnement. «Depuis, il ne s’est plus rien passé dans ce périmètre.»