Axel Marx possède la plus grande collection privée d’Alfa Romeo au monde, avec plus de 100 voitures. Nous avons rendu visite à ce collectionneur tessinois, passionné de la marque italienne.

Quand on parle à Axel Marx de sa collection Alfa Romeo, on remarque immédiatement combien le Tessinois est amoureux de la marque italienne. Bien qu’il soit issu d’une famille de collectionneurs d’art réputée et qu’il soit un chirurgien vasculaire accompli, sa véritable passion depuis l’enfance est l’automobile - et celle de la marque Alfa Romeo.

La passion d’Alfa dans le sang

Sans grande surprise, Axel baigne dans le monde de l’Alfa Romeo depuis l’enfance, comme le montre une photo dans sa salle d’exposition. «À l’époque, nous sommes partis en vacances avec toute la famille dans une Alfa 1900 décapotable», se souvient-il en parcourant sa collection. Il peut raconter une anecdote ou une histoire sur chaque voiture. Ce sont surtout les modèles peu connus des collectionneurs, qui le fascinent. Par exemple, le soi-disant «L’Alfa brésilienne.» Dans les années 1960, la Fábrica Nacional de Motores (FNM) a également construit des Alfa Romeo. Parce que celles-ci le passionnent tellement, il apprend même le portugais pendant son temps libre. «Non pas pour faire la connaissance d’une Brésilienne, mais pour chercher des modèles FNM chez les concessionnaires et dans les cimetières automobiles», explique Axel avec un sourire.

Jusqu’aux années 1920

Les joyaux de la collection d’Axel se trouvent dans son garage privé et sont régulièrement conduits. Le plus ancien modèle est une Alfa Romeo 6C 1500 de 1928, «qui est toujours dans son état d’origine et qui n’a jamais été restaurée. Elle est fiable, mais spéciale à conduire.» Pour lui, la 6C 1750, probablement la plus importante Alfa d’avant-guerre, est une diva qui a remporté toutes les grandes courses de son époque, y compris la Mille Miglia.

Le modèle le plus exclusif et probablement le plus cher de sa collection est la Sportiva 2000 de 1954 qu’Axel a achetée en 2018. «Seules quatre d’entre elles ont été construites. C’est l’une de mes préférées d’Alfa Romeo avec une technologie pionnière pour l’époque. Un rêve depuis mon enfance», s’enthousiasme Axel. Ses yeux brillent au moins autant lorsque nous passons devant d’autres points forts comme une Zagato TZ, un coupé 6C 2500 Superleggera ou la 8C Competizione avec le numéro de châssis 001. En raison de ses liens de longue date avec la marque, Axel a même été impliqué dans le développement de cette dernière et a eu une influence significative sur le design.