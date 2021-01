Milan (It) : Le paradis des futures stars de TikTok

En attendant de devenir des acteurs célèbres, huit ados de 16 à 20 ans cartonnent sur l’app de partage de vidéos en Italie, avec 16 millions de followers.

C’est aussi le cas d’Alessia Lanza, 20 ans, couettes blondes, passée à 1,4 million de followers. Mais elle reconnaît que le succès dans le monde virtuel est éphémère: «Un jour on touche les étoiles, et le lendemain, on est au plus bas». Sa chambre toute rose est illuminée par une émoticône de soleil fluorescent.