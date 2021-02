France : Le Parc Astérix euthanasie son dauphin le plus âgé

Femke, la doyenne des dauphins du parc d’attraction, était âgée de 39 ans. Elle souffrait de difficultés respiratoires sévères et ne s’alimentait plus.

«Nous avons été contraints de faire le choix triste et très difficile de soulager Femke de ses souffrances», a indiqué mardi dans un communiqué le parc situé près de Paris dans l’Oise, qui avait annoncé fin janvier la fermeture de son delphinarium datant de 1989 et comptant huit dauphins.

Difficultés respiratoires sévères

Concernant la femelle baptisée Femke, âgée de 39 ans, le parc évoque «ses difficultés respiratoires sévères, son absence d’interactions avec les soigneurs et les autres dauphins, son état de léthargie avancée et ses arrêts alimentaires répétés», et indique que les vétérinaires chargés d’évaluer sa capacité à supporter un transfert «ont recommandé de lui offrir une fin de vie rapide et sereine, au sein de son environnement familier».