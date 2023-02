Genève : Le parc de véhicules hybrides ou électriques s’agrandit

Le canton compte plus de 20’000 voitures «écolos», soit deux fois plus qu’en 2020. Les vélos électriques sont aussi en hausse.

Un peu moins de voitures, davantage d’énergie verte. Le parc automobile genevois a connu un léger repli l’an passé. En 2022, 215’814 véhicules de tourisme étaient immatriculés dans le canton, soit une baisse de 0,9% par rapport à l’année précédente. «Ce chiffre est en recul chaque année depuis 2017», relève l’Office cantonal de la statistique (OCSTAT). Les voitures hybrides étaient près de 17’000 et les électriques 3900. C’est deux fois plus qu’en 2020 et dix fois plus que 10 ans auparavant.