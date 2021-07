Commune de Lausanne (VD) - Le parc du Jorat reconnu d’importance nationale

Au cœur de la plus grande forêt du Plateau suisse

Le Parc naturel du Jorat est un espace de nature doté d’une riche biodiversité à proximité de l’agglomération lausannoise et des communes joratoises. Il est situé au sein d’un massif forestier de plus de 4000 hectares – le plus grand massif forestier du Plateau suisse. Comme l’exige le cadre légal, il est composé de deux zones. La zone centrale, d’environ 440 hectares et qui reste accessible au public sur quelque 37 km de chemins. La zone de transition est destinée quant à elle à des mesures actives de promotion et de valorisation des ressources naturelles, explique la Ville. Elle accueillera aussi les principales zones d’accueil et d’activités de découverte des patrimoines du Jorat.