Deux grands projets de régénération en zones boisée et forestière sont prévus en Ville de Genève. Dès le mois de mars et jusqu’en automne 2021, le service des espaces verts s’attaque à la régénération de la hêtraie (ndlr: forêt où prédomine le hêtre) du parc La Grange, aux Eaux-Vives. Quelque 1300 jeunes arbres vont y être replantés. Au Bois-de-la-Bâtie, dans le quartier de la Jonction, des travaux de sécurisation des falaises, de défrichement et de réaménagement des chemins vont débuter ce lundi. Vingt-six arbres (cerisiers, tilleuls, chênes et autres érables) et 1500 plants forestiers y ont déjà été ajoutés.