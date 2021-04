Biosphère : Le Parc National Suisse parmi les meilleures réserves du monde

L’Union internationale pour la conservation de la nature a admis le Parc National Suisse, dans les Grisons, sur sa Liste verte reconnaissant les sites les mieux gérés de la planète.

Créé en 1914 dans le canton des Grisons, le parc est considéré par l’UICN comme réserve naturelle stricte et fait également partie de la réserve de biosphère de l’Unesco Engiadina Val Müstair. Il couvre 170 km2 de forêts, de prairies subalpines et alpines, ainsi que de roches et d’éboulis. Des espèces menacées à l’échelle nationale comme l’aigle royal (Aquila chrysaetos) et le gypaète barbu (Gypaetus barbatus) s’y reproduisent.