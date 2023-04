Le parc solaire flottant n’est pas aussi performant qu’espéré

Braver le vent et le froid

Comme prévu, le démonstrateur va s’agrandir entre 2024 et 2028. Il devrait couvrir un peu plus d’un tiers de la surface du lac et produire plus de 22 millions de kilowattheures par an, ce qui représente la consommation moyenne de plus de 6200 ménages. «Le parc pourrait théoriquement atteindre les 50% de production de plus qu’en plaine», avance Romande Energie. Le positionnement des panneaux sera amélioré pour limiter les ombrages proches et l’accumulation de neige.