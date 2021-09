Pékin Express: voici le parcours de la saison 15

M6 : Le parcours de la saison 15 de «Pékin Express» est connu

M6 a dévoilé les pays que les candidats du jeu présenté par Stéphane Rotenberg devront traverser.

Après l’Ouganda, la Grèce et la Turquie pour la saison 14 de «Pékin Express», à laquelle avaient pris part Rose-Marie et Cinzia, place au Kirghizistan, à l’Ouzbékistan, à la Jordanie et aux Émirats arabes unis pour la saison 15. C’est la première fois depuis la création du jeu, en 2006, que les équipes se rendront en Asie centrale.