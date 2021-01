France : Le «parcours du combattant» des mineurs migrants

Selon les derniers chiffres, 31’000 mineurs isolés étrangers ont été visés par une obligation de quitter le territoire français à leur majorité. L’affaire Laye Fodé Traoré est emblématique.

L’histoire de cet ancien «mineur non accompagné» sous le coup d’une expulsion à ses 18 ans, est un «cas particulier», avait jugé la ministre du Travail Elisabeth Borne. Mais pour les associations d’aide aux migrants, c’est «tout sauf un cas isolé», et cela relève «au contraire d’une politique délibérée», estime Violaine Husson, de l’association la Cimade.

Un cas «emblématique»

D’ailleurs, l’une des très rares catégories de l’immigration à n’avoir pas reculé à cause de la pandémie de Covid-19 en 2020 est celle des titres délivrés aux étrangers entrés mineurs sur le territoire (+8%). Ceux pris en charge après 16 ans doivent remplir plusieurs conditions: être engagés dans une formation qualifiante, ne plus avoir de lien fort et régulier avec le pays d’origine, et justifier de leur identité.