Le parcours laborieux des parents d’une enfant atteinte de cancer

Parents de jumelles âgées de 3 ans, Michel* et Sandrine* ont vu leur vie basculer quand ils ont appris, en mai, qu’une des deux filles avait une leucémie. Le choc a été si soudain et brutal que Sandrine, trentenaire active dans le médical, en est tombée malade. «Pendant quatre mois, j’étais en arrêt. Il fallait tout réorganiser, se répartir les tâches entre l’hôpital pour Julia* et rester à la maison pour garder Lucia*, elle-même angoissée de ne plus voir sa sœur. Tous les repères de notre famille ont explosé», raconte la maman des jumelles.

Michel a dû baisser son taux d’activité pour pouvoir passer plus de temps avec Lucia tandis que Sandrine accompagnait Julia à l’hôpital, notamment pour des séances de chimiothérapie. Les deux parents fribourgeois ont valsé pendant plusieurs mois entre leurs «trois domiciles»: la maison familiale, le CHUV et une habitation près de l’hôpital destinée aux parents d’enfants malades.

Rémission en vue

Les derniers examens montrent que Julia, qui a perdu ses cheveux et a pris du poids à cause des traitements à base de cortisone, devrait pouvoir s’en tirer. «Il n’y a plus de cellules cancéreuses détectées», sourit sa maman. Michel et Sandrine soufflent un bon coup tout en redoutant une éventuelle rechute de Julia. Ils ont une pensée pour le personnel médical du CHUV et pour l’Association romande des familles d’enfants atteints d’un cancer (ARFEC). «Nous avons notamment bénéficié de 20 heures d’aide au ménage et la possibilité de dormir à la Maison Intervalle quand Julia était hospitalisée. C’est un bol d’air bienvenu», relève Sandrine.