Rallonger la vie humaine? : Le pari de Jeff Bezos pour ralentir le vieillissement

L'homme le plus riche du monde serait l'un des investisseurs de la start-up Altos Labs, dont le but est de travailler sur le vieillissement des cellules humaines.

Rallonger la vie humaine ou rajeunir les personnes: ces scénarios de science-fiction sont au cœur des recherches d'une société créée au début de l'année, Altos Labs, a révélé samedi la revue «Technology Review» du prestigieux Massachusetts Institute of Technology, dans un article repéré par les sites Futurism et Capital. Il précise que la start-up peut compter sur des investisseurs de premier ordre, dont Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde qui a fait fortune à la tête d'Amazon, ainsi que le milliardaire russe Yuri Milner.