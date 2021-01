On ne sait pas de quoi sera fait l’avenir de Christopher Lungoyi, s’il jouera un jour pour la Juve ou pas. Le club italien mise sur lui, il en a les moyens financiers (la Juve prend désormais en charge le salaire de Lungoyi), et il va regarder de près son évolution. Faire partie de la famille Juve est déjà le signe d’un talent dont personne ne doute; jouer pour la Juve serait le Graal et cela dépend maintenant de Christopher et de ses performances et progrès à Lugano. Ou avec l’équipe de Suisse M21 s’il est retenu pour l’Euro.