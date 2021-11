Biotechnologie : Le pari des vaccins pour attaquer les cancers

C’est un pari sur le long terme, qui commence à donner des raisons d’espérer: les vaccins thérapeutiques pour soigner les cancers sont en plein développement.

Armement

D’innombrables étapes sont ensuite nécessaires pour faire croître les vecteurs et vérifier leur efficacité. Si tout va bien, sur leurs écrans, les cellules cancéreuses, représentées en bleu, sont peu à peu recouvertes de points rouges ou violets, qui représentent des lymphocytes tueurs de cellules cancéreuses. Les vaccins thérapeutiques – qui peuvent utiliser des technologies diverses, comme l’ARN messager – intéressent de plus en plus le monde de la recherche et des biotechs.