Un ouragan en formation se dirige vers la Louisiane, Le Mississippi, l’Alabama, et le nord-ouest de la Floride. dr

À 7 jours de l ’ élection présidentielle des É tats-Unis, de nombreux électeurs ont déjà voté par anticipation dans de nombreux É tats. Que ce soit en se rendant personnellement dans un local pour remplir leur liste , ou y déposer leurs bulletins déjà complété s directement dans une urne prévue à cet effet.

Une des urnes devant un bureau de vote, ici à Miami Beach, où les électeurs peuvent venir déposer leurs bulletins remplis à l’avance plutôt que de l’envoyer par la poste. FNT

Sans oublier celles et ceux qui l es ont renvoyé s par courrier postal, afin d ’ éviter d ’ être confrontés à la foule en pleine pandémie qui touche sévèrement la plupart des States. Et ce malgré les théories complotistes véhiculées par Donald Trump sur des fraudes massives à redouter .

L e président en fonction s ’ est rendu lui-même samedi passé dans un bureau à Palm Beach, en Floride, où il est officiellement enregistré comme résident . Une façon d’encourager ses électeurs à se mobiliser, notamment dans cet état clé appelé «swing State», en raison du basculement des majorités d’une élection à l’autre. De plus, s elon d es sondages et statistiques de certains observatoires universitaires et instituts , une majorité des participants du « early voting » semble être des partisans du parti démocrate de Joe Biden à ce jour .

Selon des statistiques de bulletins envoyés d’après les partis, et compilées ici par le professeur Michael McDonald, de l’Université de Floride, les pro démocrates semblent pour l’instant plus mobilisés. @ElectProject

Mais certains pronostiquent un engouement des républicains lors du E-day. Deux événements pourraient cependant mettre à mal cette stratégie encouragée par l ’ actuel locataire de la Maison Blanche d’ici le 3 novembre .

Peur d’être contaminés



À commencer par les courbes de la contamination au coronavirus, ainsi que celles des hospitalisations. Elles continuent de grimper et suscitent des inquiétudes dans de nombreux comtés à travers tout le pays, comme en Floride et en Alabama . Si la pandémie prenait des proportions affolantes ces prochains jours , ce la pourrait décourager de nombreuses personnes à se rendre dans des bureaux de vote. Et certains de ces lieux pourraient même ne pas ouvrir, imagin ent des observateurs les plus pessimistes (ou réjouis , s ’ ils sont du camp démocrate).

Zeta menace Donald

C ’ est pourtant un autre facteur qui pourrait bien contrarier les p lans de l ’ actuel plus célèbre Donald au monde: Zeta. Derrière ce nom grec (ndlr: cette lettre en fait) se cache une tempête tropicale entre le Mexique et Cuba qui est en train de se transformer en ouragan. Et selon les prévisions récentes des instituts météos, ce cyclone se dirige vers le continent et devrait frapper les États de Louisiane, du Mississippi, d’Alabama et peut-être le nord-ouest de la Floride. La particularité des trois premiers cités? Ils sont majoritairement dans le camp républicain, comme les élections de 2012 et 2016 l’ont démontré.

Quant aux comtés qui composent la pointe nord-ouest de la Floride, ils votent aussi en faveur du camp Trump.

1 / 3 Les météorologistes estiment que le nord-ouest de la Floride pourrait être affecté par Zeta cette semaine. dr Les comtés du nord-ouest de la Floride, éventuellement touchés par l’ouragan, avaient voté en faveur de Trump en 2016. wikipedia La couleur rouge dans chaque comté d’Alabama représente la majorité en faveur de Donald Trump en 2016. wikipedia

L’incertitude règne encore sur l’intensité de Zeta quand il touchera les terres de ces États, en milieu de semaine selon les prévisions, et les dégâts éventuels, voire les inondations, qui en découleront.

Victimes peu motivées et bureaux de vote fermés?

Si l’ampleur devait être grande, cela pourrait remettre en cause la motivation des victimes d’une éventuelle catastrophe naturelle, dont un grand nombre sont des électeurs potentiels de Donald Trump dans ces régions. Quant à la possibilité de se rendre physiquement à des bureaux de vote: pourront-ils tous être ouverts durant et juste après le passage de l’ouragan? Rien n’est moins sûr. C’est pourquoi le maire de la ville floridienne de Pensacola, Grover Robinson, a déclaré dans des médias locaux: «S’il y a bien une élection dont j’ai hâte qu’elle se passe et de la surmonter, c’est celle-ci.»