Explosions à Beyrouth : Le pari risqué d’Emmanuel Macron au Liban

Le président français s’est rendu une nouvelle fois au Liban, trois semaines après sa précédente visite. Une réforme politique est attendue dans le pays mais la formation d’un nouveau gouvernement risque de prendre du temps.

Les images de sa première visite, deux jours après la catastrophe qui a dévasté des quartiers entiers de Beyrouth, ont fait le tour du monde : le chef de l’État, acclamé par des habitants en colère contre leurs dirigeants, appelait à un «ordre politique nouveau» et à des réformes d’urgence pour conjurer les vieux démons libanais.

Emmanuel Macron, qui avait déjà aidé en 2017 le Premier ministre libanais Saad Hariri à sortir d’Arabie saoudite où il était «retenu», s’inscrit là dans une relation traditionnelle très forte entre la France et le Liban.

Trois semaines plus tard, cette visite historique semble toutefois loin même si le pays, déjà meurtri par une crise économique et sociale sans précédent, reste sous le coup de l’explosion qui a soufflé le port et fait environ 180 morts.