Football: Le Paris SG lance les grandes manoeuvres

«Quand le trophée est remis, ça appartient aux joueurs, c’est de la pudeur de laisser les joueurs fêter et chanter ensemble», a commenté le technicien.

«J’ai échangé avec Luis Campos (le conseiller football) dans la journée, il est convenu qu’on se voie en début de semaine pour faire un bilan. On verra ensuite quelles décisions prendra la direction», a rétorqué Galtier, nommé à l’été 2022 pour deux saisons.

Galtier a en tout cas reçu le soutien de son gardien Gianluigi Donnarumma, qui a dit samedi qu’il «espér(ait)» le voir rester, «parce que c’est un grand entraîneur». «Il peut encore donner beaucoup, je suis très heureux d’avoir fait une saison avec lui et j’espère en faire encore beaucoup», a ajouté l’Italien.

Des renforts attendus

En laissant partir Messi et Sergio Ramos, le PSG a libéré une masse salariale non négligeable dans ses caisses et peut désormais lancer son mercato, toujours suivi de près par les fans, mais souvent décevant a posteriori ces dernières saisons.