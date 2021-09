Football : Le Paris SG poursuit son sans-faute contre Clermont

Le Paris Saint-Germain s’est imposé 4-0 face à Clermont samedi soir, en Ligue 1. Les Parisiens n’ont pas eu à forcer leur talent malgré l’absence de leurs Sud-Américains.

Le Paris Saint-Germain a tranquillement prolongé son départ canon en Ligue 1 avec une cinquième victoire en autant de journée, contre Clermont (4-0), samedi, et parfaitement préparé son entrée en Ligue des champions programmée mercredi. L’absence des Sud-Américains n’a pas entravé la course du leader, qui a infligé à Clermont la toute première défaite de son histoire en L1, grâce à un doublé d’Ander Herrera (20e, 31e), un but très réconciliateur de Kylian Mbappé (55e) et une tête d’Idrissa Gana Gueye (65e).