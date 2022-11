Le parking de la place d’Armes se mue en champ de bataille

La hache de guerre est définitivement déterrée dans la Cité thermale. Après avoir essuyé moult oppositions, dont celle du Canton de Vaud, le futur parking souterrain de la place d’Armes d’Yverdon a été redimensionné (lire encadré) afin de tenir compte des critiques. Et le syndic Pierre Dessemontet de qualifier le projet de: «ambitieux et novateur, techniquement consolidé, réaliste politiquement et en adéquation avec les objectifs du Plan climat cantonal». Le socialiste s’est ainsi montré convaincu de l’alternative proposée: «Il y a des gens qui veulent 1200 places pour les voitures, mais aussi d’autres qui n’en veulent pas du tout! Nous tentons une voie médiane et nous la défendrons!»