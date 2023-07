Paléo Festival: Le parking devrait devenir payant

Les voitures sont encore responsables de 43% du bilan carbone de Paléo. Or, le festival veut réduire ses émissions de gaz à effet de serre. L’un des moyens d’y parvenir serait de rendre le parking payant. Les organisateurs ont accepté «en 2017 ou 2018, le principe de faire payer le stationnement des voitures», explique Mario Fossati, secrétaire général de la manifestation, dans le quotidien «24 heures» lundi. Mais une étude a montré que le contrôle à l’entrée des parkings allongerait de cinq à six secondes le temps qu’il faut à une voiture pour sortir du trafic et entrer dans le parking. Les bouchons sur l’autoroute seraient alors encore plus importants.