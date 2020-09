Suisse : Le Parlement a son équipe de foot féminine, le FC Helvetia

Le FC Helvetia est composée de conseillères nationales et aux Etats. Il espère jouer son premier match à la session de printemps 2021

Le Parlement a désormais son équipe de football féminine. Le FC Helvetia, composée de conseillères nationales et aux Etats, a été fondé mardi au stade du Wankdorf à Berne.

«C’est l’occasion de mêler la politique et le plaisir, on est de tous les partis, toutes les régions, toutes les langues», a souligné la conseillère aux Etats Johanna Gapany (PLR/FR) à Keystone-ATS. Les joueuses s’entraîneront une fois par session et espèrent pouvoir faire un match par session également.