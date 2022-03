Berne – Le Parlement approuve le mémorial pour les victimes du nazisme

«Il n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui de parler de l’Holocauste, des atrocités du national-socialisme, des millions de Juifs assassinés à une époque où l’Holocauste est minimisé, voire de plus en plus nié; à une époque où une guerre est ouverte sous prétexte qu’un pays – gouverné par un président juif - doit être «dénazifié», a expliqué Judith Bellaiche (PVL/ZH) pour la commission en évoquant le conflit en Ukraine.

Durant la crise sanitaire du Covid, «plusieurs comparaisons odieuses ont été faites entre les mesures sanitaires et l’étoile jaune, les dictatures ou des mesures prises pendant la Seconde Guerre mondiale», a rappelé Damien Cottier (PLR/NE), au nom de la commission aussi. «Cela montre l’importance de continuer de discuter de l’Holocauste, de ses causes, de son fonctionnement et que chacun comprenne les différences qu’il y a avec une situation comme celle que nous avons vécue ces dernières années, afin qu’on ne puisse pas abuser impunément de propos qui n’ont aucun rapport», a-t-il insisté. «C’est un devoir de mémoire essentiel.»