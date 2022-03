Libye : Le Parlement approuve un gouvernement rival à celui de Tripoli

Les députés ont validé mardi, un exécutif dirigé par l’ancien ministre de l’Intérieur Fathi Bachagha, tandis que le gouvernement actuel refuse de céder les rênes du pays.

Large majorité

La séance, initialement prévue lundi, a débuté avec la lecture des noms des membres du gouvernement -29 ministres, trois vice-premiers ministres et 6 ministres d’Etat- avant un vote à main levée. L’équipe compte deux femmes seulement.

Querelles persistantes

Déjà minée par les divisions entre institutions concurrentes à l’Est et à l’Ouest, la Libye pourrait à nouveau se retrouver avec deux gouvernements rivaux, comme elle l’a été entre 2014 et 2020, en pleine guerre civile.

Le 10 février, le Parlement avait désigné Fathi Bachagha pour remplacer Abdelhamid Dbeibah à la tête du gouvernement intérimaire. Or, ce dernier assure qu’il ne cèdera le pouvoir qu’à un exécutif élu.

Après des années de guerre et de divisions, Abdelhamid Dbeibah avait été désigné il y a un an à la tête d’un gouvernement intérimaire pour mener la transition en organisant des élections présidentielle et législatives initialement prévues en décembre dernier.