Coronavirus en Suisse

Le parlement approuve une rallonge de 14,9 milliards

La Confédération veut éviter que l’assurance chômage n’atteigne son plafond d’endettement à cause de l’indemnisation du chômage partiel.

La crise du coronavirus coûtera presque deux fois plus cher à la Confédération. Le Conseil des États a éliminé jeudi la dernière divergence avec le National sur la nouvelle rallonge budgétaire de 14,9 milliards de francs.

La majeure partie de l’enveloppe, soit 14,2 milliards, doit éviter que l’assurance chômage n’atteigne son plafond d’endettement de 8 milliards à cause de l’indemnisation du chômage partiel. S’y ajoutent 307,5 millions pour l’aide au développement et la participation de la Suisse aux efforts internationaux contre la pandémie de coronavirus.

Des mesures à hauteur de 225 millions sont prévues en faveur du sport. Il s’agit de contributions à fonds perdu à des associations et autres organisations sportives (50 millions) et de prêts à octroyer en 2020 aux ligues de football et de hockey sur glace (175 millions).