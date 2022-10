Justice : Le parlement argovien aurait dû naturaliser un jeune ayant commis de menus larcins

Après de longues tergiversations politiques, le parlement cantonal argovien a refusé, en juin 2022, d’accorder le passeport suisse à un jeune homme qui avait volé des vêtements et un adaptateur USB dans un magasin Manor au printemps 2021. Le montant du délit: 122 fr. 90. Lundi, le Tribunal administratif a accepté un recours du candidat, dont l’origine n’est pas précisée, et lui accorde la nationalité rapporte l’«Aargauer Zeitung».

La décision du parlement est arbitraire

Et le recours a été accepté selon un jugement publié lundi. Le Tribunal administratif a non seulement annulé la décision négative du Grand Conseil, mais il a également décidé d’accorder la nationalité suisse à cet homme. Le tribunal qualifie le rejet de la demande par le parlement cantonal «d’arbitraire» et parle d’un abus de pouvoir de la part du Grand Conseil. De plus, cette instance doit rembourser au plaignant les frais engagés devant le tribunal administratif, soit 2000 francs.